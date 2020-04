[Covid-19] D’importantes aides financières portées par le Département

Lors de la commission départementale du 27 avril, les élus ont voté plusieurs mesures sociales à destination des Essonniens et des associations sociales.

Réunis en visioconférence le lundi 27 avril, les élus du Conseil départemental de l’Essonne ont adopté des mesures financières en faveur de l’activité économique, des collectivités, du pouvoir d’achat des Essonniens et du soutien aux associations solidaires. « Avec l’arrêt d’un certain nombre d’entreprises, la mise en chômage partiel et la perte de revenus qu’elle suppose, des ménages déjà fragiles risquent de se trouver confrontés à de nouvelles difficultés financières notamment pour régler leurs charges quotidiennes », justifie François Durovray, président du Département, qui a décidé d’abonder exceptionnellement le Fonds solidarité logement de l’Essonne à hauteur de 100 000 euros. En tant qu’actionnaire de la SA d’HLM Les Résidences Yvelines Essonne, le Conseil départemental va également débloquer 400 000 euros afin d’aider les 12 800 logements sociaux de son patrimoine. « Afin d’éviter l’effet d’aubaine, toutes les aides sont attribuées après un échange avec les éventuels bénéficiaires », précise François Durovray.

Aider les associations de solidarité

Autre mesure importante aux yeux du président du Département, la lutte contre les violences intrafamiliales, qui ont augmenté depuis le début du confinement, et le soutien aux associations de solidarité, qui voient leurs demandes augmenter quotidiennement. Ainsi, les élus ont proposé de créer « un fonds d’urgence doté de 50 000 euros en faveur des associations accompagnant les victimes et les auteurs de violences intrafamiliales ». Quant aux subventions exceptionnelles pour les associations de solidarité, une enveloppe de 116 000 euros a été débloquée. Cela correspond à une majoration de 10 % supplémentaires des financements départementaux pour l’année 2020 : 21 800 € pour le Secours Populaire Français, 19 425 € pour la Croix-Rouge Française, 18 690 € pour les Restaurants du Cœur , 7 700 € pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul, 15 000 pour Emmaüs et 33 380 € pour les épiceries sociales de l’Essonne.

A noter que le Conseil départemental a également anticipé le versement des subventions pour les associations culturelles et sportives.