[Covid-19] Le dépistage bientôt possible au Genopole

Devant l’urgence de la situation sanitaire Covid-19, le Genopole se mobilise pour venir en aide au personnel hospitalier.

«Mettre en place des initiatives communes pour apporter notre expertise et soutien au développement des tests diagnostic, et répondre au plus vite aux besoins du monde hospitalier, en particulier du Centre hospitalier sud francilien. » Le 30 mars, le Genopole officialisait sur son site sa volonté de venir en aide au personnel soignant dans la crise sanitaire du Covid-19. Une mobilisation qui s’illustre notamment par la mise en place d’un centre de dépistage massif. Le consortium, baptisé Covid-19, devrait pouvoir réaliser jusqu’à 50 000 tests par semaine. « L’objectif est de soulager le monde hospitalier (…) en prenant en charge l’analyse des prélèvements réalisés à l’hôpital. Une quarantaine de bénévoles, employés de sociétés et des laboratoires du biocluster, procéderont à ces analyses dans les laboratoires de la pépinière en utilisant (…) des robots et réactifs mis gracieusement à disposition par un ensemble d’entreprises et de laboratoires du Genopole et de l’Université Evry Paris-Saclay », détaille le Génopole par communiqué.

A la gestion et au pilotage de ce projet : les sociétés de diagnostics Wiratech et Anova-Plus, le laboratoire d’analyses médicales Histogenomics, l’entreprise biopharmaceutique Pharnext, l’institut des cellules souches pour le traitement et l’étude des maladies monogéniques (I-stem), et la fondation de coopération scientifique regroupant psychiatres et chercheurs en neurosciences Fondamental. Aucune date n’a pour le moment été avancée pour la mise en place du centre de dépistage.

Mélina Fritsch