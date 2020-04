[Covid-19] Le préfet découvre les mesures sanitaires déployées par les bus TICE

Si le confinement est prolongé au moins jusqu’au 11 mai pour la majorité des Essonniens, d’autres continuent de se rendre sur leur lieu de travail quotidiennement. Parmi eux, les salariés de la société de transport TICE et des usagers qui fréquentent régulièrement les lignes de bus. Vendredi 17 avril, le préfet de l’Essonne, Jean-Benoît Albertini, a visité le dépôt de bus pour échanger avec les employés et découvrir les mesures sanitaires déployées sur le site et dans les véhicules.

Du gel hydroalcoolique, des gants, du ruban pour délimiter l’espace disponible dans le bus: autant de dispositions prises par TICE pour protéger ses salariés mais aussi les voyageurs. Des mesures sanitaires importantes pour que l’activité se poursuive sereinement, dans le respect des gestes barrières. Après avoir découvert ces installations à travers l’atelier, la salle de prise de service, la cuisine ou encore l’espace dédié au stock des protections du Covid-91, le préfet de l’Essonne a remercié les salariés « pour la continuité du service public et leur professionnalisme en ces temps compliqués » . Il a également essayé le simulateur de conduite dont TICE se sert pour les formations (à la fois pour les nouveaux arrivants et pour les conducteurs confirmés pour améliorer leur conduite).