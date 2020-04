[Covid-19] Les cars de tourisme réquisitionnés pour créer des lignes supplémentaires lors du déconfinement ?

Alors que la l’heure du déconfinement approche, les territoires se mobilisent pour un retour « vers la vie normale » . Mais cela se fera avec des précautions particulières, notamment dans les transports en commun pour éviter les rassemblements importants et respecter au mieux la distanciation sociale.

Qui dit 11 mai, dit reprise progressive du travail… Et donc retour dans les transports en commun. Mais comment éviter de s’exposer au Covid-19 dans les rames ou les bus ? Un premier élément de réponse a été communiqué par le gouvernement le mardi 28 avril : le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun. Pourtant cette mesure ne suffit pas à respecter les distances préconisées entre les 5 millions d’usagers quotidiens en Ile-de-France…

Pour François Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne, une solution existe : mobiliser les sociétés de cars de tourisme en Ile-de-France afin de créer des lignes complémentaires et parallèles au réseau ferré. Une proposition soumise au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, la semaine passée. « Nous avons de nombreuses sociétés de transports de tourisme sur le territoire, elles sont aujourd’hui à l’arrêt et leurs chauffeurs en chômage partiel. Nous pourrions ainsi mobiliser plusieurs milliers d’autocars pour transporter une trentaine de personnes. Malgré les efforts déployés par la SNCF et la RATP, on ne pourra pas absorber le flux de voyageurs qui prévalait avant la crise du Covid-19. Je suis persuadé que les cars de tourisme ont un rôle à jouer dans cette guerre sanitaire, tout comme les taxis de la Marne en 1914 » , détaille François Durovray.