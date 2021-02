Covid-19 : l’Essonne placée sous vigilance renforcée

Lors de sa conférence de presse de ce jeudi 25 février, le Premier ministre a annoncé que l’Essonne, comme l’ensemble des départements de la région d’Ile-de-France, et une vingtaine sur le territoire nationale, était placée en vigilance renforcée.

En clair, si la situation ne s’améliore pas dans les jours qui viennent, la possibilité de mesures contraignantes plus fortes, par exemple un confinement le week-end à l’instar de ce qui a été décidé pour les Alpes-Maritimes ou l’agglomération de Dunkerque, pourraient être décidées.

« La situation épidémiologique et hospitalière dans d’autres agglomérations suscite une vigilance maximale car les indicateurs se dégradent : un niveau d’incidence élevé, autour ou supérieur à 250 cas pour 100.000 habitants, une part de variants supérieure à 50%, une pression hospitalière proche du seuil critique et une circulation virale qui a tendance à s’accélérer sérieusement », prévient Jean Castex.

C’est le cas pour l’Essonne avec un taux d’incidence à 257,2, une part des variants de plus en plus forte (supérieure à 30% il y a deux semaines déjà) et une tension hospitalière à 80%.

Si des mesures plus contraignantes sont décidées, elles seront appliquées dès le samedi 6 mars prochain a annoncé le Premier ministre. L’hypothèse d’un reconfinement le week-end est donc clairement une possibilité.

Avant cela, des concertations avec les élus locaux vont avoir lieu. « Nous ferons un point au terme des concertations la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui prendront effet à compter du 6 mars », conclut Jean Castex.