Dans la première circonscription, la Nupes loin devant

Dans la première circonscription de l’Essonne, Farida Amrani, candidate de l’union des gauches, est largement en tête.

Malgré une forte abstention, qui s’élève à 61,74 % dans la circonscription, les électeurs de la première circonscription de l’Essonne ont décidé de placer la Nupes en première place du premier tour des élections législatives. Farida Amrani récolte en effet 10 657 voix, soit 39,12 % des suffrages exprimés.

Elle arrive donc largement devant le second de ce premier tour, Madhy Zeghouf, candidat de la majorité présidentielle. Il recueille en effet 22,54 % des voix exprimées. Et il est surtout 4000 voix derrière son adversaire. Renverser la situation au second tour s’annonce difficile.