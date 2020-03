Découvrez le classement des lycées essonniens

Alors que les établissements scolaires sont fermés depuis le lundi 16 mars, le site l’Etudiant a tout de même publié son classement des meilleurs lycées de France. De quoi s’informer avant un retour « à la vie normale ».

A quelle place est votre lycée actuel ? Qu’est devenu votre établissement de jeunesse ? Comme tous les ans, le site de l’Etudiant a publié son classement des meilleurs lycées de France. Tous ont été notés en fonction de cinq critères :

– le taux de réussite au bac

– le taux de mention au bac

– la valeur ajoutée, c’est-à-dire la capacité à faire progresser les élèves

– la valeur ajoutée du taux de mention, soit la capacité « à faire briller les élèves »

– l’indice de stabilité, ou la probabilité pour un élève d’obtenir son diplôme dans le même établissement qui l’a admis en seconde.

En Essonne, 30 lycées obtiennent un note globale supérieure ou égale à la moyenne (ceux que nous avons répertorié ci-dessous). Celui qui arrive en tête, à la 159e place au classement général, est le lycée privé Saint-Pierre de Brunoy : 16/20 avec 97 % de taux de réussite au baccalauréat et 74 % des candidats qui décrochent une mention. Son voisin, le lycée public François-Joseph Talma, obtient 11,5/20 (88 % de réussite et 45 % de mentions).

Vient ensuite l’établissement privé Notre-Dame à La Ville-du-Bois avec une note de 15,8/20. Il enregistre 100 % de réussite au bac 2019 et 82 % de candidats avec une mention.

A Evry-Courcouronnes, le lycée privé Notre-Dame-de-Sion est noté 15,6/20 : 99 % de réussite et 73 % de mentions. Un peu plus loin, le lycée public du Parc des Loges obtient 12,8/20 (87 % de réussite et 36 % de mentions).

L’Etablissement Cours secondaire d’Orsay, un lycée privé, obtient 15/20 avec ses 100 % de réussite au bac et ses 88 % de mentions. Quant au lycée Blaise-Pascal, il se voit attribuer une note de 13,2/20 (97 % de réussite et 74 % de mentions).

A Etampes, le lycée privé Jeanne-D’arc a 14,8/20 : 100 % de réussite au diplôme et 78 % de mentions. L’établissement Geoffroy-Saint-Hilaire obtient 13,2/20 (91 % de réussite et 41 % de mention).

Le lycée privé Saint-Léon de Corbeil-Essonnes obtient 14,3/20 grâce à ses 97 % de réussite au bac et 72 % de candidats ayant une mention.

A Athis-Mons, le lycée public Clément-Ader est noté 13,5/20 : 85% réussite bac et 26% de mention.

A Savigny-sur-Orge, le lycée public Gaspard-Monge compte 91% de réussite au bac et 34 % de mention. Il obtient une note générale de 13,5/20. Sur la même commune, le lycée public Jean-Baptiste Corot obtient un score plus bas : 13,2/20 (92 % de réussite au bac et 51 % de mentions).

Du côté de Palaiseau, le lycée public Henri-Poincaré est aussi noté 13,5/20 : 88% de réussite au bac et 50 % de mentions. Le lycée public Saint-Martin est moins bien classé avec 12,6/20 (98 % de réussite et 58 % de mention). Tout comme l’établissement Camille-Claudel avec 10,9/20 (91 % de réussite et 56% de mention pour les candidats).

A Gif-sur-Yvette, le lycée public de la vallée de Chevreuse comptabilise 95% de réussite au bac et 62% des candidats qui repartent avec une mention (12,7/20).

Dans l’ouest du département, à Limours, le lycée public Jules-Verne a reçu une note de 12,6/20 (94 % de réussite et 60 % de mentions).

Aux Ulis, lycée public général et technologique de l’Essouriau détient 91% de réussite au bac dont 44 % de mentions. Cela lui vaut une note de 12,6/20.

A Sainte-Geneviève-des-Bois, le lycée public Albert-Einstein obtient 12,5/20 (86 % de réussite et 41 % de mentions).

Du côté de Massy, lycée public du Parc de Vilgénis est noté 12,1/20 avec 92 % de réussite au bac et 46 % des candidats qui ont une mention.

A Mennecy, le lycée public Marie-Laurencin ne démérite pas avec 12/20: 92 % de réussite et 50 % de mentions.

Le lycée public René-Cassin d’Arpajon obtient 11,4/20: 92 % de réussite et 49 % de mentions.

A Saint-Michel-sur-Orge, le lycée Léonard-de-Vinci compte 84 % de réussite et 39 % de mentions au bac. Le site lui donne une note de 11,3/20.

Le lycée Jacques-Prévert de Longjumeau est au-dessus de la moyenne avec 11,2/20 : 92 % de réussite et 38 % de mention.

L’établissement public Marguerite-Yourcenar à Morangis est légèrement au-dessus de la moyenne avec une note de 10,9/20 (81 % réussite au bac et 31 % des candidats qui obtiennent une mention).

A Brétigny-sur-Orge, le lycée général et technologique Jean-Pierre Timbaud est noté 10,4/20 : 88 % de réussite au diplôme dont 38% de mentions.

A Villebon-sur-Yvette, le lycée privé Ile-de-France obtient une note égale à 10,3/20 : cela comprend 96 % de réussite et 53 % de mentions.

Le lycée Nikola-Tesla de Dourdan arrive dans le classement avec la note de 10,3/20. Il compte 90 % de réussite et 44 % de mentions.

Enfin, il est le dernier établissement du département à obtenir une note au-dessus de la moyenne : le lycée François-Truffaut de Bondoufle (10,1/20). Le lycée compte 86% de réussite au bac et 29 % de candidats qui décrochent une mention.