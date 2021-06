Départementales 2021 : Anne Launay et David Ros nettement devant sur le canton de Palaiseau

Départementales 2021 : Anne Launay et David Ros nettement devant sur le...

Le leader de la gauche David Ros et son binôme Anne Launay sont largement en tête du premier tour de scrutin des élections départementales.

Le binôme arrive en tête à Orsay, la ville de David Ros et à Palaiseau et dispose d’une confortable avance d’environ 1300 voix à une semaine du second tour de scrutin.

Leurs adversaires Marie-Christine Graveleau et Francisque Vigouroux sont sortis en tête uniquement dans la ville dont le deuxième est maire, Igny.