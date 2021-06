Départementales 2021 : duel gauche-droite au second tour sur le canton de Corbeil

Départementales 2021 : duel gauche-droite au second tour sur le canton de...

Le dimanche 27 juin prochain, le binôme de l’union de la gauche et des écologistes composé de Fadila Chourfi et Alexandre Maquestiau affrontera le binôme soutenu par la majorité départementale de Caroline Varin et Karl Dirat.

Avec 2573 voix et 37,24% des suffrages exprimés, les candidats de l’union de la gauche devancent leurs adversaires directs qui ont réuni 2183 voix et 31,60% des suffrages exprimés.

Les réserves de voix pour le second tour après l’élimination du binôme étiqueté au centre de Perrine Delacroix et Azdine Ouis semble faire pencher les chances du côté des outsiders.