Départementales 2021 : les sortants du canton de Brétigny en tête au 1er tour

Sophie Rigault et Nicolas Méary sont en tête du scrutin du premier tour des élections départementales dans 5 des 6 communes du canton de Brétigny-sur-Orge.

Dans leurs villes respectives de Saint-Michel-sur-Orge et Brétigny-sur-Orge, ils creusent l’écart sur les deux candidats de l’Union de la gauche et des écologistes Isabelle Catrain et Michel Pouzol.

Ces derniers ne sortent en tête des urnes que dans la commune de Longpont-sur-Orge. Au final, Sophie Rigault et Nicolas Méary ont rassemblé 5425 électeurs, soit 46,10% des suffrages exprimés contre 4171 électeurs et 35,44% des suffrages à leurs adversaires.