Départementales 2021 : sur le canton de Yerres, pas de suspense

Ce dimanche 20 juin, 59,90% des électeurs qui ont exprimé un suffrage ont choisi Olivier Clodong, le maire de Yerres et Martine Sureau. Mais la forte abstention ne leur permet pas d’être élu dès le premier tour de scrutin.

En effet, 70,05% des électeurs inscrits ne se sont pas déplacés ce dimanche, entraînant une adhésion de seulement 17,40% des inscrits sur le binôme en tête du premier tour.

Malgré leurs près de 3000 voix d’avances sur leurs adversaires écologistes Emilie Godart et Karim Sellami, il faudra un second tour de scrutin le dimanche 27 juin pour entériner l’élection d’Olivier Clodong et Martine Sureau qui ne fait guère de doute.