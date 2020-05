Des séances en ligne pour préparer les lycéens aux oraux du bac

Pour préparer les élèves de première à l’oral du bac de français, une Masterclass en ligne à été proposée mercredi 13 mai. Deux autres suivront : l’une sur les conséquences économiques de la crise du coronavirus et l’autre qui portera sur le fameux Grand Oral du bac qui se fera dès l’année prochaine.

Une méthode pédagogique interactive avec pour but d’aider les élèves, mais aussi les professeurs. Voilà l’objectif des Masterclass proposées par l’académie de Versailles, qui innove en se servant des outils numériques, essentiels à l’heure où les classes de lycée ne sont pas encore ouvertes aux élèves. Mercredi 13 mai, pour la grande première de ces séances en ligne, l’oral du bac de français était à l’honneur. « Nous avons voulu que ce soit le plus interactif possible, mais egalement que cela fonctionne sur deux niveaux, explique Olivier Achtouk, l’un des 3 inspecteurs académiques à avoir conçu le programme. L’idée était de ne pas avoir un prof qui délivre un discours mais plutôt une mise en situation des élèves. »

Ainsi, les 500 élèves présents sur le live de mercredi dernier (« Nous avons ciblé des publics relevant plutôt de l’éducation prioritaire, mais il ne s’agit pas forcément des plus en difficulté« ) ont assisté à un Oral segmenté. Deux lycéennes courageuses faisant office de cobaye en passant devant tout le monde pour une sorte d’oral blanc, commenté par deux professeurs : Julie Fernandes, professeur de lettres dans le Val d’Oise et Cyril Delhay, professeur d’art oratoire à Science Po.

Le tout agrémenté d’un tchat tenu par les autres inspectrices à l’initiative de la Masterclass, sur lequel les élèves avaient loisirs de poser leurs questions, les plus pertinentes étant reprises régulièrement à l’antenne.

Une méthode qui semble avoir fonctionné, à en croire le faible taux de déconnexion des élèves et les nombreuses questions qui ont émaillé l’expérience. Calibré pour une séance de 45mn, le cours en a d’ailleurs duré 25 de plus.

À présent que le format a été testé, deux autres séances sont à présent au programme. La première d’entre elle se tiendra ce lundi et portera sur l’économie de la crise du coronavirus, l’autre aura lieu le mercredi 20 et le sujet devrait intéresser un grand nombre de lycéen : il s’agit d’une présentation du Grand Oral du baccalauréat, que les élèves de première seront les premiers à découvrir l’an prochain. « Une épreuve nouvelle qui va impliquer de l’initiative, de l’empathie et une capacité à relier les savoir« , annonce l’inspecteur d’académie. À noter que les élèves et professeurs qui le souhaitent peuvent également profiter de ces Masterclass en replay, sur le site de l’académie.

Pour rappel, sous réserve de la situation sanitaire, les épreuves orales du baccalauréat de français sont maintenues pour la semaine du 26 juin au 4 juillet.