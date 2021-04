Essonne : disparition de l’ancien président du Département Michel Berson

L’Essonne est en deuil. A 75 ans, Michel Berson, sénateur de 2011 à 2017, président du Conseil général de l’Essonne de 1998 à 2011, député de 1981 à 1997 et maire de Crosne de 1977 à 1998, est décédé à l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges des suites d’une longue maladie.

Homme de gauche au sens noble, engagé lors du Congrès d’Epinay en 1971, étant de la conquête du pouvoir aux côtés de François Mitterrand en 1981, puis de l’Essonne en 1998 et enfin du basculement du Sénat à gauche, Michel Berson était respecté sur tout l’échiquier politique pour sa droiture et ses qualités humaines.

C’est son engagement à la tête du Département qui a été celui qui l’a le plus marqué. Pouvant agir concrètement dans le quotidien des Essonniens, il a porté des politiques novatrices et solidaires dans ce territoire pionnier allant du premier agenda 21 départemental de France, en passant par le projet de cluster international sur le Plateau de Saclay avec le pari audacieux du Synchrotron Soleil, le développement du domaine départemental de Chamarande, du Génopole à Evry, ou encore l’implantation du Centre national du rugby à Marcoussis.

Un engagement total qu’il avait résumé le 14 octobre 2017 lors d’une soirée à l’Astral de Montgeron où il avait fait ses adieux à la vie politique. « Parce que je crois à l’utilité et à la noblesse du combat politique, fort de mes convictions et de mon enthousiasme, je me suis jeté à corps perdu dans la vie politique, avec la ferme volonté de contribuer à la construction d’un monde meilleur », déclarait-il ce jour-là.

Un combat pour les autres, au cours duquel il a voulu faire de l’Essonne un département social que ce soit en matière de lutte contre la pauvreté, de soutien aux personnes âgées ou handicapées, ou à la protection de l’enfance. Il aura toujours été un ardent défenseur de la grande couronne et de ses habitants face aux velléités centralisatrices du cœur de la métropole.

A n’en pas douter, les personnalités politiques seront nombreuses à rendre hommage à Michel Berson dans les heures et jours à venir.

« Notre Département, qu’il a dirigé de 1998 à 2011, lui doit beaucoup. De nombreuses politiques qu’il a initiées ont survécu aux alternances. Il est l’un des fondateurs de Génopole, devenu l’une des fiertés de notre territoire. Par-delà les divergences politiques, il y a des hommes qui inspirent le respect. Michel Berson était de ceux-là », a commenté le président du Département François Durovray.

Celles et ceux qui veulent partager leurs souvenirs avec Michel Berson peuvent le faire sur l’espace numérique suivant : https://www.inmemori.com/mberson-e93xn/tab-infos