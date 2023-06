Elections sénatoriales 2023 : Laure Darcos présente sa liste

Sénatrice de l’Essonne depuis 2017, Laure Darcos est à nouveau candidate pour les élections sénatoriales prévues au mois de septembre prochain.

A ses côtés pour mener cette nouvelle campagne, on retrouve Jérôme Bérenger, Brigitte Vermillet, Dominique Leroux, Sylvie Carillon, Olivier Pétrilli et Sophie Rigault.

Le Républicain : La fin de votre mandat de sénatrice approche, quel bilan tirez-vous de votre action et de quoi êtes-vous la plus fière ?

Laure Darcos : « Ce mandat m’a permis de soutenir des élus engagés dans leurs territoires. J’ai été heureuse de me battre à leurs côtés pour empêcher une fermeture de classe, pour les aider à porter un projet structurant auprès des services de l’Etat, pour trouver une solution scolaire adaptée en faveur d’un enfant atteint de handicap. Je pourrais multiplier les exemples. Mais ce qui m’a le plus frappée, c’est le décalage entre les décisions prises dans des services ministériels parisiens et les propositions de bon sens venues de celles et ceux qui sont quotidiennement au contact de la population. Les sénateurs doivent d’abord relayer la voix de ces élus. Aurions-nous connu la crise des gilets jaunes si le Gouvernement avait alors mieux écouté le Sénat, témoin du ras-lebol général qui montait des provinces et de nos banlieues ?

Le Républicain : La culture est un sujet sur lequel vous vous êtes particulièrement impliquée. Dans une France divisée, considérez-vous que cela soit le dénominateur commun qui puisse rassembler la population ?

Laure Darcos : La culture ne vaut que si elle est partagée par tous. Toute mon action part de cette conviction. J’ai la chance d’avoir porté une loi pour défendre notamment nos libraires des centres-villes contre les volontés hégémoniques d’Amazon. Je suis émue quand j’entends les concerts de Démos qui permettent à des jeunes qui n’avaient jamais touché un instrument de s’ouvrir au monde de la musique, quand je vois du théâtre de rue ou que j’écoute des chorales dans nos églises de campagne. Partout, j’essaie modestement de soutenir ces initiatives, en exigeant au Sénat un budget ambitieux pour les acteurs culturels. Oui, dans ce pays fracturé et prompt à se soulever, seule la culture peut recréer du lien entre les générations qui ne se comprennent plus, entre des jeunes de quartiers qui se défient, entre des communautés qui s’ignorent. La crise du Covid nous en a fait prendre davantage conscience. Tous les élus partagent ce sentiment, je crois.

Le Républicain : Si proche de la capitale et métropole parisienne, faire entendre la voix d’un département comme l’Essonne est-il essentiel, et comment comptez-vous défendre ses intérêts si vous êtes réélue ?

Laure Darcos : La liste que je présente à ces élections sénatoriales réunit des élus d’expérience et motivés, soudés par une amitié sincère, exerçant des mandats municipaux, départementaux et régionaux. Nous partons tous d’un même constat : la commune, cœur battant de la démocratie, doit rester l’échelon de référence, même si elle a souvent besoin des autres collectivités pour voir aboutir ses projets. Aussi aurons-nous deux priorités majeures : renforcer les libertés locales et redonner le pouvoir d’agir aux élus, d’une part, et permettre à l’Essonne d’obtenir les moyens nécessaires pour l’éducation, la santé, les transports et la sécurité, d’autre part. Comme vous le voyez, j’ai encore beaucoup de combats à mener avec mes colistiers et au service des élus essonniens. Pendant six ans, je n’ai manqué aucun de leur rendez-vous. Aussi, je l’espère, ils m’accorderont à nouveau leur confiance. »