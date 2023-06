Elections sénatoriales 2023 : Vincent Delahaye présente sa liste

Sénateur de l’Essonne depuis 2011, Vincent Delahaye est à nouveau candidat avec Jocelyne Guidez, sénatrice depuis 2017 pour les élections sénatoriales prévues au mois de septembre prochain.

A leurs côtés pour mener cette nouvelle campagne, on retrouve: Johann Mittelhausser, Maire d’Angerville depuis 2014 Président de l’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne depuis 2018, Samira Ketfi, Conseillère municipale d’opposition à Corbeil-Essonnes depuis 2020, Adjointe au Maire de Corbeil-Essonnes de 2009 à 2011, Vice présidente de l’Agglomération Seine Essonne de 2010 à 2011, Sébastien Bénéteau, 1er adjoint de Juvisy-sur-Orge chargé des Finances depuis 2020, Adjoint au maire de Savigny-sur-Orge de 2014 à 2020, Christine Garnier : Maire de Quincy sous Senart depuis 2014, Vice-présidente de l’agglomération Val d’Yerres de puis 2014, Vice-présidente du SIVOM, et Fabien Kees, Maire de Dannemois depuis 2015, Vice Président de la Communauté de communes des 2 vallées depuis 2020.

Le Républicain : Sénateur et sénatrice depuis 2011 et 2017, vous êtes candidats pour poursuivre vos actions. Quels atouts pensez-vous apporter au Département avec votre expérience ?

Vincent Delahaye : Nous sommes très actifs au Sénat. Jocelyne participe à la commission des affaires sociales en étant responsable avant tout du handicap et des aidants familiaux. Elle a proposé une loi sur les aidants promulguée en mai 2019. Elle est mobilisée et participe à tous les événements et colloques pour faire évoluer leur situation. Au cours de son mandat elle a été rapporteure des lois sur le cancer pédiatrique, le protoxyde d’azote, les violences conjugales et sa dernière loi portait sur les enfants TDA(H). Jocelyne a été vice-présidente de la mission « harcèlement scolaire » et de la mission sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France. Pour ma part, membre de la commission des fi nances, je suis très vigilant sur l’évolution de nos « fi nances publiques en veillant notamment à préserver au maximum les marges de manœuvre financières des collectivités territoriales. J’ai écrit deux livres dont un sur la nécessaire « Révolution fiscale » et l’autre sur « les vertus de l’équilibre ». J’ai également fait voter 2 lois « Balai » de suppression de lois devenues inutiles. Enfi n j’ai été à l’initiative d’une commission d’enquête sur les concessions d’autoroutes et je poursuis mon travail de rapporteur sur le sujet pour faire évoluer la situation au bénéfi ce des usagers et milite pour la gratuité de l’A10 à Dourdan. Nous ne lâcherons rien ! Nos expériences de sénateurs mais aussi d’élus locaux bien ancrés en Essonne nous permettent de rendre service à de nombreux élus essonniens avec une vraie effi cacité. Ce sont ces services et ces actions que nous souhaitons poursuivre.

Le Républicain : Vous présentez une liste « Libres et indépendants », une position en dehors des appareils politiques qui doit être un gage de confiance pour les grands électeurs ?

Vincent Delahaye : Ce positionnement nous correspond. Il est une force et nous permet de rassembler de nombreux élus en Essonne. Avec Jocelyne nous avons créé l’association « Amélie*». Elle nous a permis de regrouper dans la convivialité, c’est important aussi dans la vie publique, nos amis élus et d’animer la réfl exion politique dans notre département avec plusieurs conférences dont certaines animées notamment par Jean Marc Jancovici sur la Transition Écologique et Jérôme Fourquet de l’IFOP sur l’évolution de la société française depuis 50 ans. Pour ces élections du 24 septembre prochain, nous avons souhaité rassembler des élus qui représentent géographiquement l’ensemble du Département (6 circonscriptions sur 10), avec de jeunes élus dynamiques qui occupent des fonctions variées: maires, maire adjoint, conseillère municipale d’opposition, président d’agglomération… Avec notre liste, les élus de l’Essonne vont trouver des représentants qui leur ressemblent et qui sont prêts à s’investir pleinement au service de l’Essonne et de tous ses élus.

*Amicale des Élus Libres et Indépendants de l’Essonne