[Essonne] 10 000 dossiers pour la prime éco-logis

C’était il y a un an, le Conseil départemental de l’Essonne lançait sa prime éco-logis : une aide exceptionnelle permettant aux habitants du territoire d’effectuer des travaux de rénovation dans leur résidence principale. Et selon le bilan dressé par le Département, le dispositif a prouvé son efficacité avec plus de 10 000 demandes reçues, dont 8 700 dossiers instruits favorablement. « Cela représente 14 millions d’euros d’aides accordées, générant au total 69 millions d’euros de travaux dont 52 millions d’euros pour des entreprises essonniennes », précise le Département.

Unique en France, la prime est accessible depuis une plateforme numérique pour réaliser des travaux de rénovation énergétique pour un minimum de 3 000 euros (fourniture et main d’œuvre comprise) et un maximum de 6 000 euros. Il faut également faire appel à une entreprise labellisée RGE, c’est-à-dire « Reconnu garant de l’environnement ». Un bonus écologique de 500 euros est versé si des matérieux biosourcés ou recyclés sont utilisés.

A noter que la prime éco-logis du Conseil départemental fonctionne pour tous les travaux éligibles au crédit d’impôt transition énergétique (Cite) : isolation toiture, plancher bas, murs, chauffage/eau chaude et sanitaires, appareils de régulation, calorifugeage des installations et remplacement de menuiseries. Le Département a décidé d’ajouter deux travaux supplémentaires, la ventilation et la production d’électricité solaire.