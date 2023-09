Essonne : Alexis Izard, un député dont la voix porte

Le député de la 3e circonscription de l’Essonne est devenu officiellement, le mercredi 13 septembre dernier, le porte-parole du groupe parlementaire de Renaissance à l’Assemblée nationale.

Le Républicain : Devenir porte-parole du groupe parlementaire était-il un de vos objectifs ?

Alexis Izard : « Cela s’est fait naturellement, nous avions un groupe de députés plutôt médiatique, qui souhaitait défendre l’action du gouvernement. On m’a proposé de rejoindre ce nouveau pôle. Je suis content, car cela permet de montrer que le travail que j’ai fait depuis un an est reconnu. Être porte-parole, c’est un poste important qui marque la confiance du groupe. Les précédentes porte-parole (notamment Prisca Thévenot et Sabrina Agresti-Roubache entrées au gouvernement cet été ndr) étaient très visibles. C’est avoir une voix dans le bureau du groupe Renaissance, cela a plus d’importance, et j’en suis honoré.

Le Républicain : Au sein du nouveau bureau du groupe Renaissance, une nouvelle stratégie va-t-elle se mettre en place avec ce nouveau bureau ?

Alexis Izard : Nous avons souvent tendance à regarder les balles passer entre les excès de La France Insoumise et ceux du Rassemblement National, avec le sentiment que notre majorité est moins entendue. Nous voulons reprendre notre place dans le débat public, et j’ai fait savoir ma volonté de participer à cette action. Nous avons l’ambition de porter plus fort la défense de l’action gouvernementale. Au bout d’un an de mandat, je vois, comme nombre de mes collègues, le côté négatif des polémiques que nous pourrions éteindre avec plus de communication.

Le Républicain : Cette nouvelle fonction aura-t-elle un impact sur votre présence sur le terrain ?

Alexis Izard : Le porte-parole ne fait pas seulement redescendre les informations ou expliquer l’action du gouvernement. Il s’agit également de porter la parole des habitants de nos circonscriptions et de remonter l’information au sommet de l’Etat. Pour cela, nous avons conçu un groupe de porte-parole que nous avons souhaité le plus représentatif possible de tout le territoire. Cette fonction, c’est une arme de plus. Je serai tout aussi présent dans les médias, et je vais essayer de défendre encore plus les habitants de la circonscription. Je serai aussi présent dans le territoire, c’est pour ça que j’ai été élu.

Le Républicain : Quels seront les sujets principaux pour cet automne ?

Alexis Izard : C’est évidemment une rentrée qui sera très budgétaire. Nous faisons face à un endettement important, et il va nous falloir revenir à des équilibres plus responsables. Sur le terrain, les thématiques pour lesquelles je ressens une urgence, ce sont celles du pouvoir d’achat et du logement, notamment pour ce dernier avec une incapacité à se loger, avec des prix trop élevés et des disponibilités locatives trop faibles ».