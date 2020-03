Essonne : consignes sur l’accueil des élèves, les assistantes maternelles et les rassemblements

Essonne : consignes sur l’accueil des élèves, les assistantes maternelles et les...

Après les annonces faites par le Président de la République jeudi 12 mars face à la pandémie du COVID-19, la préfecture de l’Essonne précise quelles sont les dispositions à prendre en considération :

Modalités d’accueil des élèves en établissements scolaires

A compter du 16 mars 2020, les écoles, collèges et lycées du département n’accueilleront plus d’enfants à l’exception des enfants des personnels prioritaires (professionnels de santé et gestion des secours). Les services de l’Éducation Nationale assureront par ailleurs la continuité pédagogique dont les modalités sont en cours de définition.

Les accueils collectifs ( crèches, centres de loisirs…):

Conformément aux directives nationales et à l’arrêté préfectoral du 13 mars 2020, les accueils collectifs de mineurs ne peuvent pas recevoir plus de 10 enfants à compter du 16 mars 2020. Les crèches hospitalières restent ouvertes.

Assistantes maternelles :

Le maintien du principe d’accueil des enfants par les assistantes maternelles est confirmé par le gouvernement. La possibilité d’accueillir jusqu’à 8 enfants par assistante (les leurs compris) est actuellement à l’étude.

Rassemblements de plus de 100 personnes:

Par arrêté du Ministre de la santé, le seuil des personnes autorisées à se rassembler est abaissé à 100.

Les dérogations déjà en vigueur demeurent pour les manifestations de voie publique déclarées, les meetings politiques et les commerces alimentaires.

Pour toute question de la part de la population, vous pouvez communiquer le numéro vert national mis en place par le gouvernement : 0800 130 000