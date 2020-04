Essonne : contrôles renforcés pour empêcher les départs en vacances

Ce vendredi 3 avril, c’était normalement le début des vacances scolaires pour les élèves de la zone C et donc les élèves scolarisés en Essonne. Mais malgré les vacances, le confinement doit bien entendu rester la règle dans le contexte de crise sanitaire que connaît la France.

C’est ce que rappelle la préfecture de l’Essonne avec des consignes on ne peut plus claires : « le changement de lieu de confinement et les départs en vacances ne sont pas autorisés ».

Le préfet de l’Essonne a donc demandé aux forces de sécurité de renforcer leurs contrôles, de jour comme de nuit, sur tous les axes du département. Un drone de la police nationale viendra en appui de ces contrôles ainsi qu’un hélicoptère de la gendarmerie.

Tous les moyens sont engagés pour le respect du confinement et sont déployés sur la voie publique, qu’il s’agisse des CRS, de la police aux frontières, de la brigade motorisée départementale, ou de l’escadron départemental de la gendarmerie.

Rappelons que tout contrevenant s’expose à une amende d’un montant de 135 € qui peut être majorée à 375 euros. En cas de récidive de cette violation, pour 2 violations en 15 jours, l’amende est de 200 euros et elle peut être majorée à 450 euros, et devient enfin un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende en cas de récidive de plus de 3 fois dans un délai de 30 jours.

Tout contrevenant s’entend bien sûr pour chaque occupant d’un véhicule qui partirait en vacances. Faites le calcul ! Enfin, il sera systématiquement demandé aux personnes en infraction de faire demi-tour.