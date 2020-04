Essonne : contrôles renforcés sur les routes pour le week-end de Pâques

A l’instar de ce qui s’est fait le vendredi 3 avril dernier lors de ce qui était le début des vacances scolaires pour les élèves de la région parisienne, les contrôles sur les routes sont renforcés ce week-end sur les routes de l’Essonne.

Ainsi, tous les moyens qu’il s’agisse des CRS, de la police aux frontières, de la brigade motorisée départementale, et de l’escadron départemental de la gendarmerie, sont engagés pour le respect du confinement et seront déployés sur la voie publique à partir d’aujourd’hui et jusqu’à lundi.

Des moyens aériens, drones et hélicoptères, viendront en appui de ces contrôles menés sur les routes. Rappelons que les contrevenants devront impérativement faire demi-tour et s’exposeront à une amende d’un montant de 135 €, qui peut être majorée

à 375 euros.

En cas de récidive de cette violation (pour 2 violations en 15 jours), l’amende est de 200 euros, qui peut être majorée à 450 euros, et devient un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende en cas de récidive de plus de 3 fois dans un délai de 30 jours.

Les forces de l’ordre restent de toute façon très présente sur les routes de l’Essonne. Ainsi ce matin, la Police nationale a déjà suspendu 4 permis de conduire dont deux pour des personnes qui roulaient à 137 km/h et 126 km/h au lieu de 50 km/h.