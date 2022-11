Essonne : des places de cinéma à 3 € dans 3 cinémas du département

Les cinéphiles qui ont leurs habitudes dans les cinémas d’Arpajon, Dourdan et Sainte-Geneviève-des-Bois vont pouvoir aller au cinéma à un tarif défiant toute concurrence. A compter d’aujourd’hui, vendredi 25 novembre, il est en effet de possible de trouver des places à partir de 3€ sur la plateforme Ozzak et des films en exclusivité comme Avatar 2 3D en pré-réservation à un tarif exclusif !

Les trois cinémas essonniens, qui font partie du groupe GECI, sont les premiers d’Ile-de-France à intégrer la plateforme qui permet de trouver des places moins cher.

« Le groupe GECI est heureux de s’appuyer sur Ozzak pour offrir à ses spectateurs occasionnels de nouvelles opportunités d’aller au cinéma. La question du prix étant au cœur des préoccupations de ceux qui vont moins au cinéma, l’idée est de recréer du désir avec des tarifs attractifs », explique Charles Vintrou, président du groupe.