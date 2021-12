Essonne : Deux infirmières à l’écoute de leurs pairs

Avec leur podcast Perfusion caféinée, Elodie et Jouana partent à la rencontre d’infirmiers pour mettre en lumière la richesse et la diversité de leur profession. Voici le portrait à retrouver dans votre journal Le Républicain du jeudi 16 décembre.

«Contrairement à ce que l’on peut penser, nous ne sommes pas que des râleuses ! » Valoriser le métier d’infirmière et faire découvrir les mille et une facettes de cette profession, voici l’objectif du podcast lancé en septembre par Elodie et Jouana. Toutes les deux infirmières à l’hôpital privé Claude-Galien de Quincy-sous-Sénart, les jeunes femmes souhaitent donner une autre image de leur profession et présenter les coulisses de leur quotidien à travers le portrait « de personnes exceptionnelles, des femmes et des hommes qui ont de belles histoires à raconter ».

Car si tous possèdent un diplôme identique et une dénomination commune, leur métier n’est pas du tout le même ! « On voulait casser les codes de l’infirmière que l’on pense connaître. Souvent, les gens extérieurs au monde hospitalier ont une vision erronée car on parle des infirmières uniquement quand elles dénoncent le manque de moyens. Or, c’est un métier de passion et nous voulions le faire connaître au plus grand nombre », décrit Jouana, infirmière en réanimation.