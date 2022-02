Essonne : disparition du sénateur Olivier Léonhardt

Le sénateur de l’Essonne Olivier Léonhardt est décédé.

La ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, dont il a été maire de 2001 à 2017, lui rend hommage sur les réseaux sociaux :

C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès d’Olivier LÉONHARDT.



Après un combat acharné de près de 10 ans, la maladie a eu raison de sa force et de sa combativité qui lui auront permis de lutter toutes ces années.



Cette nouvelle est un choc, une blessure, une perte immense.

Nos pensées vont avant tout à sa famille, à sa femme Nathalie et ses trois filles, Lucie, Laura et Ariane mais aussi à ses nombreux amis qui l’ont accompagné jusqu’au bout, dans ce long chemin.

Certains retiendront le sénateur et l’homme de gauche, le militant anti raciste engagé et guidé toute sa vie par ses convictions humanistes. D’autres retiendront le Maire, passionné, déterminé et visionnaire lorsqu’il s’agissait de Sainte Geneviève ou du Val d’Orge. Tous retiendront l’homme altruiste, généreux, avec une force de caractère immense.



Sainte Geneviève pleure aujourd’hui un des siens. Un homme de grande valeur qui aura consacré plus de la moitié de sa vie à sa ville et à son combat pour défendre les valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité auxquelles il croyait viscéralement.



En attendant l’hommage officiel qui lui sera rendu, les Génovéfains sont invités à déposer fleurs et bougies sur les marches de l’hôtel de ville.



Un livre d’or sera mis à disposition du public à l’hôtel de ville, aux horaires d’ouverture de la mairie, dès jeudi 3 février.

Les hommages à cet homme engagé pour son territoire sont nombreux et viennent de l’ensemble de l’échiquier politique local.