Essonne : don du sang, il y a urgence

L’Etablissement français du sang Ile-de-France lance un appel à la mobilisation générale dès maintenant !

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Les lieux où donner son sang en Essonne au mois de janvier :

Site fixe

Courcouronnes

Quartier du Canal, Rue du Pont Amar – Tél. 01.60.78.08.18 du lundi au vendredi de 9h à 15h30 / samedi (semaines paires) de 9h à 15h30.

Collectes régulières

Dourdan

Le deuxième mercredi de chaque mois de 14h30 à 19h30 au centre culturel René-Cassin.

Etampes

Le troisième mercredi de chaque mois de 14h à 19h à la salle Jean-Lurçat.

Collectes mobiles

Bièvres

Mercredi 20 janvier de 15h30 à 19h30 à la salle des Hommeries.

Breuillet

Lundi 18 janvier de 15h30 à 20h à la salle Gervais-Pajadon.

Bures-sur-Yvette

Mercredi 27 janvier de 15h30 à 20h à l’hôtel de ville.

Cerny

Jeudi 21 janvier de 15h30 à 19h30 à la salle Auguste-Delaporte.

Chilly-Mazarin

Mardi 26 janvier de 15h30 à 20h au complexe sportif.

Crosne

Vendredi 22 janvier de 15h30 à 19h30, à la Maison des associations.

Igny

Vendredi 29 janvier de 14h30 à 19h30, 2, avenue Joliot-Curie.

Janville-sur-Juine

Jeudi 14 janvier de 16h à 20h à la salle communale André et Marcelle Lefèvre.

Juvisy-sur-Orge

Mercredi 27 janvier de 15h à 19h30, salle Pidoux de la Maduère, 64 Grande rue.

Le Plessis-Pâté

Lundi 25 janvier de 15h à 20h à l’espace Michel-Berger.

Linas

Mardi 26 janvier de 15h30 à 19h30 à la salle de la Lampe.

Longpont-sur-Orge

Vendredi 15 janvier de 15h30 à 20h à la salle des Echassons.

Marcoussis

Mardi 12 janvier à partir de 15h30 à la Maison des associations.

Mennecy

Vendredi 29 janvier de 15h30 à 19h30, 7, rue de l’Arcade.

Milly-la-Forêt

Mardi 26 janvier de 15h à 19h30 à la salle polyvalente.

Montgeron

Lundi 11 et mardi 12 janvier de 15h à 20h à l’Astral.

Palaiseau

Lundi 18 janvier de 15h à 20h à l’espace Salvador-Allende.

Saint-Germain-lès-Corbeil

Vendredi 8 janvier de 16h à 20h à l’espace culturel et associatif.

Saint-Michel-sur-Orge

Lundi 25 janvier de 15h30 à 20h dans la salle des mariages.

Sainte-Geneviève-des-Bois

Mercredi 27 janvier de 15h à 20h à la salle du champ de foire.

Villebon-sur-Yvette

Vendredi 22 janvier de 15h30 à 19h30 au gymnase Marie-Marvingt.

Villejust

Lundi 11 janvier de 15h30 à 20h au complexe sportif de la Poupardière.

• Prise de rendez-vous obligatoire sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/