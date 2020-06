Essonne : fermeture nocturne de l’A6 pour les travaux du T12

Le chantier du tramway T12 a repris et une étape importante va avoir lieu dans les prochaines semaines.

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une opération de grande ampleur. En effet, prévue initialement en mars, mais annulée à cause de la crise sanitaire survenue en France, l’opération de poussage du dernier pont enjambant l’A6 aura lieu dans les semaines à venir.

Ce pont permettra au tram T12 de franchir l’autoroute, mais il sera également doté d’une voie douce. Ce poussage du nouveau pont nécessitera la fermeture de l’A6 et de la RN104 la nuit, du lundi soir au vendredi matin, de 21h30 à 5h. Ainsi, depuis le 8 et jusqu’au vendredi 12 juin, la sortie 34 de la RN104 intérieure est fermée. Les automobilistes devront donc utiliser la sortie 35 jusqu’à vendredi.

Ensuite, du lundi 15 juin au vendredi 10 juillet, l’autoroute 16 et la RN104 seront fermées de nuit au niveau du chantier à hauteur d’Evry-Courcouronnes. Des déviations seront mises en place durant cette période. Les déviations passeront soit par la RD26 et la RD31 pour l’une, soit par les RN449, RD91 et RN7 pour l’autre.

Depuis début mai, le chantier a repris notamment dans la ville d’Evry. Des interventions ont également eu lieu à Savigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge ces dernières semaines.

A terme, le tram T12 reliera deux pôles majeurs de l’Essonne, Massy et Evry, et facilitera les possibilités de correspondance entre les différents modes de déplacement : RER C et D, bus et à terme T Zen 4 et métro 18.