Essonne : la campagne de vaccination continue ce week-end

Alors que l’Essonne a la chance d’échapper, pour l’instant, comme le reste de l’Ile-de-France à un confinement le week-end, ces samedi 6 et dimanche 7 mars verront un effort particulier sur la vaccination.

Ainsi, 5000 doses de vaccin seront administrées ce week-end. Elles le seront dans les centres de vaccination existants, mais aussi dans 2 centres de vaccination créés pour l’occasion à Fleury-Mérogis et Palaiseau.

Le centre de Fleury-Mérogis sera implanté dans les locaux de l’École départementale d’incendie et de secours du SDIS de l’Essonne. Les vaccinations y seront assurées par des personnels médicaux et infirmiers du SDIS, ainsi que par des professionnels de santé libéraux ou provenant des établissements de santé du département. Une quinzaine de lignes de vaccination seront ouvertes pour l’occasion de 08h à 19h samedi et dimanche.

Le centre de Palaiseau sera implanté dans des locaux mis à disposition et aménagés par la ville, les vaccinations y seront assurées par des personnels médicaux et infirmiers libéraux ou provenant des établissements de santé du département, assistés de bénévoles des associations agréées de sécurité civile. Une dizaine de lignes de vaccination seront ouvertes pour l’occasion de 8h à 19h samedi et dimanche.

Cet effort de vaccination reste ciblé sur les publics d’ores et déjà ciblés par cette campagne : personnes âgées de plus de 75 ans et personnes âgées de plus de 50 ans présentant des comorbidités. Les rendez-vous pour accéder aux centres de vaccination, qu’ils soient temporaires ou déjà existants, seront exclusivement ouverts via la plateforme en ligne Doctolib, dès aujourd’hui.