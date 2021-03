Essonne : la Gendarmerie modernise ses moyens

Une convention a été signée entre la Gendarmerie et le Département pour financer la modernisation du Centre d’opérations et de renseignement (CORG).

Le groupement de Gendarmerie de l’Essonne veut moderniser son CORG, créé à la fin des années 80. « C’est un projet d’envergure à la fois sur la structure des locaux, ainsi que sur les moyens techniques que nous pouvons mettre en œuvre », indique la colonelle Karine Lejeune, commandante du groupement de Gendarmerie de l’Essonne.

Ce projet réfléchi en fin d’année 2020 représente un investissement de 30000 €. La convention signée avec le Conseil départemental de l’Essonne permettra à ce projet d’être financé à hauteur de 17000 € par le Département.

« Le Conseil départemental va financer un mur d’écran. Cet outil opérationnel sera doté d’un écran très grand qui permettra notamment de localiser sur une carte tous les véhicules de la gendarmerie qui sont géolocalisés et nous permettra de pouvoir envoyer en intervention la patrouille la plus proche et pas celle qui est localement compétente », précise la colonelle Karine Lejeune.

Le CORG des militaires essonniens va également expérimenter…

Retrouvez l’intégralité de l’article dans nos éditions papier et numérique du jeudi 11 mars ou sur cafeyn.co.