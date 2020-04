Essonne : le préfet interdit l’ouverture des commerces alimentaires de 21h à 6h

Le préfet de l’Essonne a pris un arrêté ce mercredi 8 avril afin d’interdire l’ouverture des commerces alimentaires de 21h à 6h du matin.

« La multiplication de regroupements aux abords de certains commerces est de nature à favoriser la propagation du virus au sein de la population », souligne la préfecture dans un communiqué. Dans plusieurs communes, des commerces de quartier restaient ouverts et favorisaient les rassemblements de population. Plusieurs communes avaient d’ailleurs déjà pris des dispositions pour réglementer l’ouverture de ces commerces.

« Dans le souci d’appliquer des règles homogènes sur le territoire de l’Essonne et de faciliter les missions de contrôle, le préfet de l’Essonne, a décidé d’interdire l’ouverture au public entre 21h et 6h des commerces alimentaires et des commerces de ventes d’aliments et de boissons à emporter sur tout le département », indique la préfecture.

La violation des mesures prévues par cet arrêté est punie d’une contravention de 4e classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une contravention de 5e classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Ces commerces peuvent toutefois continuer à conserver une activité de « livraison à domicile » et de retrait de commande, uniquement « drive », en dehors du créneau horaire autorisé et conformément au respect des règles sanitaires dédiées à la lutte contre la propagation du virus précise le préfet de l’Essonne.