Essonne : le Siom acteur de l’économie circulaire

Créé en 1959, par le regroupement de neuf communes, Orsay, Bures-sur-Yvette, Villebon-sur-Yvette, Chevreuse, Gometz-le-Châtel, Saint-Rémy-les-Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Palaiseau et Igny, le Syndicat mixte d’ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse a franchi en un peu plus d’une soixantaine d’années des étapes exceptionnelles.

Passé de la collecte d’ordures ménagères au traitement, ensuite du traitement à la valorisation et enfin de la valorisation à la vente d’énergie, le Siom est aujourd’hui un acteur du développement durable. Le Siom est un syndicat entreprenant, résolument novateur et tourné vers l’avenir.

Le Siom a étendu son territoire au fil des années et des réformes dont la loi NOTRe en 2016, et compte désormais 21 communes dont 2 dans les Yvelines.

Le Siom est aux côtés d’acteurs engagés avec la collecte en porte à porte des ordures ménagères, des emballages et des déchets verts, avec la collecte sur appel des encombrants et des déchets électriques et électroniques, avec la collecte en apport volontaire pour les verres, les textiles et également à la déchetterie du Siom. Près de 87000 tonnes de déchets sont collectés chaque année.

Valorisation énergétique

Devenue une Unité de valorisation énergétique (UVE) après des travaux de modernisation de ses installations en 213, l’usine d’incinération du Siom confirme ses performances. L’UVE de Villejust a produit un réseau de chaleur parmi les plus compétitifs. Ce réseau, exploité par Dalkia, permet d’avoir deux réseaux distincts, haute température pour Courtabœuf et basse température pour Villejust et un abonné spécifique avec la ville des Ulis.

Avec une performance énergétique de 95,58%, le Siom entend confirmer ses résultats pour continuer à fournir les abonnés de son réseau chaleur et la ville des Ulis.

La prévention et l’éducation

Le Siom a créé un espace pédagogique pour former les citoyens à tout âge, depuis les écoles durables jusqu’au défi familles « zéro déchet » en passant par les formations compostage ou le parcours interactif de l’espace pédagogique du Siom.

Le Siom entend contribuer de façon décisive à la transition écologique et énergétique. Pour Jean-François Vigier, président du Siom : « Notre syndicat s’inscrit dans une trajectoire dynamique et réaffirme son ambition pour un monde durable. La gestion des déchets et l’économie circulaire sont des éléments essentiels. Il faut agir en réduisant la production des déchets tout en augmentant leur valorisation. C’est l’action que porte le Siom au quotidien ».

• Rens : Siom, 118 chemin départemental, 91140 Villejust. Tel :01.64.53.30.00. www.siom.fr