Essonne : les agriculteurs travaillent pour nourrir la population demain

Si le pays est en confinement, les agriculteurs font partie des professions à ne pas être concernées par les restrictions.

La raison est simple, il va falloir nourrir la population demain. La fourniture de produits agricoles et alimentaires est donc une priorité absolue. « Les agriculteurs sont conscients de leur responsabilité et entendent accomplir leur mission dans le respect le plus total du cadre de protection mis en place par l’Etat », réagissait la FNSEA à l’annonce du confinement le 17 mars dernier.

Depuis, dans les champs de l’Essonne, le travail se poursuit. Et il se déroule à un rythme soutenu parce qu’après l’hiver et des mois de pluie, les conditions sont propices au travail dans les parcelles. « Cela faisait des mois qu’on ne pouvait pas rentrer dans les champs et là on doit partir dans tous les sens », confiait il y a quelques jours Fabien Pigeon, exploitant à Chauffour-lès-Etréchy.

Il faut préparer les cultures de printemps comme l’orge et les pois. Bientôt ce sera les betteraves…

