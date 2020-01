Essonne : les collectes de sang de l’EFS en janvier

L’Etablissement Français du Sang rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour.

SANS OUBLIER LE DON DE MOELLE OSSEUSE !

VOIR NOTRE ARTICLE

Site fixe

Courcouronnes

Quartier du Canal, Rue du Pont Amar – Tél. 01.60.78.08.18 du lundi au vendredi de 9h à 15h30 / samedi (semaines paires) de 9h à 15h30.

Collectes régulières

Dourdan

Le deuxième mercredi de chaque mois de 14h30 à 19h30 au centre culturel René-Cassin.

Etampes

Le troisième mercredi de chaque mois de 14h à 19h à la salle Jean-Lurçat.

Collectes mobiles en janvier

Jeudi 9 janvier à Chilly-Mazarin

De 16h à 20h au complexe sportif Jesse-Owens.

Jeudi 9 janvier à Cerny

De 15h30 à 19h30 à la salle Auguste-Delaporte.

Vendredi 10 janvier à Villebon-sur-Yvette

De 15h à 20h au centre sportif Saint-Exupery.

Lundi 13 janvier à Orsay

De 15h à 20h dans les salons de la Grande Bouvêche et salon Mayer.

Lundi 13 janvier à Yerres

De 15h à 20h au conservatoire de musique.

Mardi 14 janvier à Milly-la-Forêt

De 15h à 19h30 à la salle polyvalente.

Mardi 14 janvier à Breuillet

De 16h à 20h à la salle Gervais-Pajadon.

Mardi 14 janvier à Marcoussis

De 15h30 à 19h30 à la Maison des associations.

Mercredi 15 janvier à Etampes

De 14h30 à 19h30 salle Saint-Antoine.

Mercredi 15 janvier à Lardy

De 16h à 20h à l’espace Simone-Veil.

Jeudi 16 janvier à Wissous

De 16h à 20h à la salle des fêtes.

Vendredi 17 janvier à Igny

De 15h à 20h à la salle annexe Saint-Exupery.

Vendredi 17 janvier à Mennecy

De 15h à 20h salles Marianne 1 et 2.

Mardi 21 janvier à Savigny-sur-Orge

De 15h à 20h à la salle des fêtes.

Mercredi 22 janvier à Montgeron

De 15h à 20h à la salle L’Astral.

Mercredi 22 janvier à Bures-sur-Yvette

De 16h à 20h à l’hôtel de ville.

Jeudi 23 janvier à Viry-Chatillon

De 15h30 à 20h à la salle La Ferme.

Vendredi 24 janvier à Verrières-le-Buisson

De 15h à 19h30 au moulin de Grais, salle du Babillard.

Vendredi 24 janvier à Massy

De 15h à 20h salles Lavoisier 1 et 2.

Lundi 27 janvier à Arpajon

De 15h à 20h salle Saint-Sauveur, résidence Les Tamaris.

Mardi 28 janvier à Montlhéry

De 15h à 19h30 à la salle des fêtes, bd Mouchy.

Mercredi 29 janvier à Juvisy-sur-Orge

De 15h30 à 19h30 à la salle Xavier Pidoux de la Maduère.

Jeudi 30 janvier à La Ferté-Alais

De 15h30 à 19h30 à la salle Jules-Menet.

Vendredi 31 janvier à Draveil

De 15h30 à 20h au Foyer Guégan.

Vendredi 31 janvier à Marolles-en-Hurepoix

De 15h30 à 20h à la salle des fêtes..

• https://dondesang.efs.sante.fr