Essonne : moins de 10% de participation à midi

Le taux de participation aux élections départementales et régionales est très faible à midi ce dimanche 27 juin, à l’instar de ce qu’on a pu voir pour le premier tour il y a une semaine.

Seulement 9,34% des électeurs inscrits s’étaient déplacés dans les bureaux de vote à la mi-journée, contre 8,76% à la même heure il y a une semaine.

Un chiffre nettement inférieure au taux de participation national de 12,66% à midi, et encore plus si on le compare aux 13,60% de participation au deuxième tour des élections régionales de 2015 à la même heure.