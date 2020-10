Essonne : Olivier Thomas élu président du Siredom

Mercredi 30 septembre, l’élection à la présidence du Siredom avait lieu à la salle des fêtes de Bondoufle.

Lors du comité d’installation du Syndicat Intercommunal pour le Recyclage et l’Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (Siredom), Olivier Thomas, maire de Marcoussis, a été élu président à la surprise générale, battant le président sortant Xavier Dugoin.

Olivier Thomas prend ainsi la tête du deuxième syndicat de France des ordures ménagères, qui couvre 175 communes de l’Essonne et de la Seine-et-Marne et plus de 900 000 habitants.