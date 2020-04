Essonne : préfecture et département appellent aux dons pour les hôpitaux et les EHPAD

Essonne : préfecture et département appellent aux dons pour les hôpitaux et...

Le préfet de l’Essonne Jean-Benoît Albertini et le président du Conseil départemental de l’Essonne lancent un appel commun aux dons à toutes les entreprises et acteurs publics essonniens pour récolter des blouses, sur blouses et autres matériels indispensables aux hôpitaux et aux Ehpad.

C’est le deuxième appel aux dons après celui lancé le 23 mars dernier qui avait permis de récolter plus de 360 000 masques pour les personnels soignants en première ligne dans cette crise. Mais les besoins sont encore énormes. « La crise que nous traversons affecte tous les Français et nécessite des réponses à tous les niveaux », expliquent la préfecture et le département.

Au-délà de la question des masques, d’autres besoins se font jour dans les établissement. « Il faut aujourd’hui poursuivre cette mobilisation et élargir la collecte aux blouses, sur blouses et autres matériels indispensables (charlottes, gants…). La distribution se fera à nouveau à destination des soignants, aux prises depuis le mois de mars avec le virus, mais également aux EHPAD, particulièrement touchés par la pandémie », précisent-ils dans un communiqué commun.

Pour procéder à un don, les collectivités et entreprises doivent contacter le Centre Hospitalier Sud Francilien de Corbeil-Essonnes à l’adresse [email protected]. Elles peuvent également renseigner à la Préfecture à l’adresse [email protected].

Le matériel sera ensuite remis au Centre hospitalier Sud-Francilien pour en établir la comptabilité. La gestion du stock sera gérée par l’Agence Régionale de Santé. Il sera distribué ensuite aux personnels soignants et aux Ehpad qui en ont besoin.