Essonne : quand la pénurie de carburant fait perdre la raison

Faire le plein de son véhicule est en ce moment très compliqué. Et jusqu’à la prise d’un arrêté préfectoral ce mardi 11 octobre, pour interdire la vente de carburant dans des bidons, il n’était pas rare de voir des personnes ouvrir leur coffre et remplir des bidons en plus de leur réservoir. Il n’est pas rare non plus de voir des personnes passer à la pompe pour simplement remettre 10 € d’essence ou de gasoil dans leur réservoir. Tout cela conduit à alimenter la pénurie.

La demande en ce moment est très nettement supérieure à ce qu’elle est habituellement. « En temps normal, nous recevons deux camions par semaines. Soit 38000 litres x 2 = 76000 litres. Actuellement, une livraison (38000 litres) ne tient pas la journée, car nous sommes bien livrés tous les jours. Donc, nous sommes sur une tendance de vente de 228000 litres, soit 3 fois plus qu’en temps normal », explique ainsi le magasin Intermarché de Lardy sur les réseaux sociaux.

Bref, la consommation est plus de trois fois supérieure à ce qu’elle est en temps normal. Les files d’attente, qui dépassent parfois l’entendement, peuvent aussi provoquer des difficultés de circulation conséquente. A Oncy-sur-Ecole, l’affluence à la station-service Intermarché empêchait ainsi d’accéder au magasin en journée.