Essonne : qui sont les candidats sur la 2e circonscription (Etampes-Mennecy) ?

3 Mama Sy (sans étiquette)

La conseillère régionale Mama Sy porte une candidature indépendante sur la 2e circonscription.

Avec son suppléant Gérard Rassier, maire d’Echarcon, Mama Sy souhaite porter une candidature qui soit à la fois « pour les Essonniens », et « de proximité, de conviction et toujours à votre écoute, je continuerai à défendre vos intérêts en faveur du pouvoir d’achat, de l’emploi, du logement, du cadre de vie, de l’éducation, de la sécurité, de nos aînés et de notre jeunesse ».

La première priorité de la candidate est l’éducation. Elle souhaite « conforter l’école de la République et l’égalité des chances de réussite pour tous ». Concrètement, elle veut mettre fin à Parcoursup et encourager la formation professionnelle et à l’apprentissage. Elle souhaite mettre fin à l’illetrisme en renforçant la présence des bibliothèques et avec des cours de Français.

Attachée à la ruralité, elle veut « un dialogue ouvert et permanent », avec le monde agricole et « lutter contre les distorsions de concurrence », qu’ils subissent.