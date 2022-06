Essonne : qui sont les candidats sur la 3e circonscription (Brétigny-Dourdan) ?

Steevy Gustave.

Le Brétignolais, membre d’Europe écologie les Verts est le candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale. « Député de proximité à votre écoute, je m’engage pour défendre nos intérêts, par exemple : l’emploi chez Renault Lardy, le RER et la présence humaine dans nos gares, le maintien de nos hôpitaux à Arpajon et Dourdan, la gratuité de l’A10 et nos terres agricoles menacées par l’urbanisation et les dépôts des déchets de chantier », annonce le candidat dans sa profession de foi.

Concrètement, outre le passage des salaires et pensions à 1500 € et le blocage des prix des produits de première nécessité, Steevy Gustave défend évidemment des propositions sur l’environnement qui lui est cher, notamment en défendant le réhaussement des ambitions climatiques de la France « avec pour objectif une baisse de 65 % des émissions à horizon 2030 au lieu de 40 % actuellement ».

Une bifurcation écologique en mesure de créer 1 million d’emplois défend-il.