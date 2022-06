Essonne : qui sont les candidats sur la 4e circonscription (Limours-Longjumeau) ?

10 10 Marie-Pierre Rixain (Ensemble!)

Marie-Pierre Rixain le rappelle, « élire une députée de la majorité, c’est se donner les moyens d’agir grâce à une voix qui porte dans l’hémicycle, auprès du Gouvernement et de l’administration ».

Et cette voix, Marie-Pierre Rixain veut la faire entendre avec des propositions concrètes pour le territoire. Au sujet de la RN20, elle souhaite « obtenir la sécurisation de la piste cyclable et une voie de bus dans le sens Arpajon-Massy le matin et Massy-Arpajon le soir pour fluidifier le trafic et faire baisser la pollution ».

Elle veut aussi « créer une Maison verte, lieu d’échanges et de jeux inspiré par Françoise Dolto, ouverte aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans », ou encore œuvrer pour la construction « d’habitats intergénérationnels et solidaires, inclusifs des handicaps » ou enfin faire adopter sa proposition de loi pour « responsabiliser les opérateurs chargés du déploiement de la fibre optique afin d’en finir avec les coupures incessantes ».