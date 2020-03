Essonne : soutenez vos commerçants et artisans

Les initiatives se multiplient afin de soutenir les petits commerces et les artisans locaux que la crise sanitaire va faire particulièrement souffrir en mettant à mal leurs trésoreries.

En Essonne, de nombreux commerces se sont inscrits sur la plateforme https://soutien-commercants-artisans.fr/ sur laquelle leurs clients peuvent acheter un bon d’achat à venir utiliser dès la réouverture de ceux-ci.

Il s’agit donc d’acheter « leurs produits ou services sous forme de bons d’achat, utilisables dès leur réouverture et jusqu’au 31 décembre 2020. Vous les aidez ainsi immédiatement à payer leurs factures et diminuez la chute de leur chiffre d’affaires. Pour beaucoup de commerçants et d’artisans, c’est une question de survie », est-il expliqué sur la plateforme.

De nombreux commerces de l’Essonne sont d’ores et déjà inscrits. Parmi-eux on retrouve d’ores et déjà :

Sonate, prêt-à-porter, à Arpajon

Boutique N°28, prêt-à-porter, à Dourdan

L’Effet Yaka, boutique de créateurs, à Dourdan

Tom et Marie, boutique de décoration, à Dourdan

L’Essentiel, boutique de créateurs, à Dourdan

Own History, boutique de chaussures, à Dourdan

Saveur et Jardin, fleuriste, à Dourdan

Estelle et Ingrid, prêt-à-porter, Dourdan

Graines de passion, photographe, à Egly

Harmonie, bijouterie, à Juvisy

L’Atelier de Brigitte, salon de coiffure, à Juvisy

Pierre de Lune, boutique de lingerie, à Juvisy

Odette, prêt-à-porter et lingerie, à Juvisy

Zumeline, atelier de couture, à Juvisy

Electricité Jean Paté, boutique d’électricité, à Juvisy

Moda Lisa, boutique de chaussures, à Juvisy

Dominique Garcia,, bijouterie, à Juvisy

Les Corazines création, boutique de créateurs, à Mauchamps

Les Parisiennes, prêt-à-porter, à Palaiseau

Kids by Mod’Optique, opticien, à Palaiseau

Mod’Optique, opticien, à Palaiseau

O’Masculin, salon de coiffure, à Palaiseau

Awen Photo, photographe, à Palaiseau

Mireille Balan esthétique conseil, institut de beauté, à Palaiseau

Alexander K, boutique de chaussures, à Palaiseau

Cette liste va évidemment évoluer chaque jour en fonction des commerces inscrits sur la plateforme.