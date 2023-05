Essonne : succès fou pour le Temps des Hélices ce week-end

Le public est venu nombreux assister à la 50e édition du meeting aérien de Cerny-La Ferté-Alais ce week-end.

Venant de l’Essonne, des quatre coins de France et même de l’étranger, la foule des grands jours était au rendez-vous du meeting aérien ce samedi 27 et ce dimanche 28 mai sur le plateau de l’Ardenay.

Il faut dire que le Temps des Hélices figure parmi les plus anciens et les plus réputés meetings aériens en Europe. Au total, ce ne sont pas moins de 40 000 spectateurs qui étaient présents lors de ces deux journées.

Outre l’exposition au sol, le public a pu profiter de 5 heures de spectacle ininterrompu. Les tableaux thématiques se sont succédé, depuis l’époque des pionniers jusqu’aux avions de dernière génération, avec des démonstrations de voltige et des reconstitutions de combats aériens avec effets sonores et pyrotechniques à l’image de la désormais célèbre présentation « Tora Tora » ressuscitant l’attaque de Pearl Harbor avec onze T-6, ou encore « Vietnam » avec des North American T-28, un Douglas Skyraider et un North American OV-10 Bronco.

A l’occasion du survol de cinq Bücker, un vibrant hommage a été également rendu à Bernard Chabbert, pilote, journaliste, écrivain et historien de l’aéronautique, commentateur historique du Temps des Hélices, disparu en décembre dernier.

Bref, une réussite complète.