Essonne : un centre d’accueil des morts du Coronavirus ouvert à Wissous

L’Ile-de-France fait face à une mortalité exceptionnelle en raison de l’épidémie de Coronavirus. Après un premier centre de stockage régional ouvert à Rungis il y a quelques semaines le 3 avril, un second ouvre ses portes aujourd’hui, vendredi 17 avril, à Wissous.

« Face à la tension qui persiste sur la chaîne funéraire et dans le but de conserver dans les conditions les plus dignes les cercueils des défunts, en attente de leur inhumation ou de leur crémation, le préfet de Police et le préfet de l’Essonne ont décidé d’ouvrir un nouveau centre d’accueil à Wissous », indiquait hier soir la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Ce centre sera mis en place ce vendredi 17 avril après-midi et accueillera les premiers cercueils à partir de samedi matin. « L’accueil des familles des défunts n’est pas prévu dans ce centre ; il se fera dans les conditions habituelles mises en place par les opérateurs funéraires choisis par les familles », précise la préfecture qui ajoute que ce service de prise en charge « ne donnera pas lieu à facturation aux familles ».