Essonne : une LPM 2019-2025 bien utile au 121e Régiment du Train

Entre les équipements et les infrastructures, la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 est une réalité concrète pour les militaires du 121e Régiment du Train.

Côté travaux d’infrastructure, 2022 a vu la construction du pôle ATLAS (accès en tout temps, tout lieu au soutien) au quartier Mayence. « Le pôle ATLAS est l’interlocuteur unique de soutien en matière de services, dans les domaines du logement, loisirs, du sport ou bien encore des déplacements. Un guichet d’accueil physique permet à ce titre de recevoir et renseigner au mieux le personnel faisant appel à ses services», indique le 121e RT.

Par ailleurs, deux bâtiments destinés à loger des militaires sont en cours de réhabilitation. Ces dernières années ont également vu la réfection totale des principales routes d’accès aux quartiers Mayence, Picard et Laroche en 2020, ainsi que la rénovation de la place d’armes et la construction du poste d’accueil et de filtrage de l’entrée en 2019.