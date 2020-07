Justice : « Oui à l’imprescriptibilité des crimes de sang »

Si chacun admet qu’une enquête puisse ne pas aboutir faute d’indices matériels, il en va tout autrement lorsque la justice renonce à faire toute la lumière sur un crime au motif de prescription (une disposition prévue à l’article 6 du Code de procédure pénale) alors que surgissent de nouveaux éléments de nature à élucider un crime comme dans le cas de l’affaire des « Fiancés assassinés de Fontainebleau », par exemple. Face à cette situation, Christian Porte, ancien rédacteur en chef du Républicain, spécialiste police-justice, défend l’idée de l’imprescribilité des crimes de sang s’appuyant sur l’impossibilité de clore l’instruction d’un dossier criminel non élucidé. Il a lancé une pétition qui a déjà réuni plus d’un millier de signatures et saisi le Président de la République…

Le Républicain : A propos de la prescription judiciaire de l’action publique, vous parlez de double peine pour les familles des victimes. Pourquoi ?

Christian Porte : Telle est la tragique réalité des oubliés de la Justice, tous ces hommes et femmes qui ont perdu un mari ou une épouse, un fils ou une fille, un père ou une mère dans des circonstances criminelles non élucidées. Double peine en effet que celle d’avoir perdu un proche dans des conditions sanglantes et d’ignorer pourquoi et par qui. Ce n’est acceptable ni humainement, ni socialement ! En France, on estime en moyenne que sur 1000 homicides commis annuellement, 150 à 200 ne sont pas résolus. Dix, quinze, parfois vingt ans s’écoulent sans que la vérité judiciaire n’émerge jusqu’au jour où la justice referme le dossier et renonce définitivement à la recherche de la vérité pour cause de prescription.