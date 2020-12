La circulation du RER C perturbée au moins jusqu’à mi-décembre

C’est ce qu’annonce désormais la SNCF alors que les opérations d’évacuation de la poutre coffrante qui est tombée sur les voix le mardi 1er décembre dernier sont en cours. Celles-ci devraient se terminer dans le courant de la semaine.

Mais ce n’est pas une mince affaire. Il s’agit en effet d’enlever une poutre coffrante, en forme de U, pesant 370 tonnes et mesurant 45 mètres de long et 3 mètres de haut. Le choix technique effectué pour son enlèvement consiste à découper celle-ci et de l’évacuer ensuite par morceaux.

Pour cela, il a fallu acheminer 350 tonnes de matériels. Ainsi quatre grues ont été installées sur le site au plus près du point de chute de la poutre. C’est l’entreprise Freyssinet qui effectue les opérations d’évacuation, ses équipes travaillants 24h sur 24. Les opérations de découpage ont débuté dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 décembre.