La liste des marchés ouverts pendant le confinement

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, les marchés alimentaires ont fermé leurs portes. Seuls quelques uns sont autorisés dans le département suite à une dérogation de la préfecture, sous conditions.

Voici le planning des marchés ouverts en Essonne pendant le confinement :

Concernant les communes du Val d’Yerres Val de Seine, cinq d’entre elles ont obtenu l’autorisation d’ouvrir les marchés à tour de rôle. Dans un communiqué adressé la semaine passée, le président de l’agglomération, François Durovray, précise bien « que les règles de précaution sanitaires devront être scrupuleusement respectées« . En revanche, les villes d’Yerres et de Draveil ont refusé de prendre part à cette rotation des marchés alimentaires. Selon le maire d’Yerres, Olivier Clodong, « cette initiative me paraît en effet aller totalement à l’encontre des mesures de protection mises en place, puisqu’elle pousse des habitants de plusieurs villes à se déplacer et à se regrouper sur un même lieu au même moment ! Ce qui représente 180 000 habitants sur notre territoire« . L’édile a donc formulé une demande auprès de la préfecture pour rouvrir les deux marchés municipaux.