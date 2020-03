La Protection civile de l’Essonne est mobilisée face à la crise

Depuis quelques jours les équipes de la Protection civile de l’Essonne sont mobilisées sur le terrain jour et nuit aux côtés du SAMU91 avec les autres associations de secours. Elles interviennent dans le cadre de la pandémie du COVID-19 et comme pour tous ceux en première ligne les équipements de protection, pour nos équipiers ainsi que les victimes, sont indispensables.

Les bénévoles de la Protection civile de l’Essonne réalisent en moyenne une quinzaine d’interventions par jour concernant cette épidémie, que ce soit pour des levées de doutes ou des transports vers les centres hospitaliers et dès lors qu’il y’a une suspicion. Les trois secouristes de l’équipage s’équipent et un masque chirurgical est donné à la victime. Cela représente minimum 45 combinaisons et masques FFP2 utilisés par jour, sans compter le gazole utilisé pour pouvoir se déplacer dans toute l’Essonne

« Nous avons plus que besoin de dons matériels et financiers, qui sont déductibles des impôts à hauteur de 66%, afin de continuer à lutter contre cette crise sanitaire auprès des pouvoirs publics. Les dons peuvent être divers et variés ; blouses, combinaisons, sur-chaussures, masques, charlottes, etc », indique la Protection civile de l’Essonne qui appelle les entreprises et les particuliers à les soutenir dans la lutte contre l’épidémie.

Pour nous contacter : 01.60.75.40.96.

Adresse mail : [email protected]