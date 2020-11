La vente à emporter et les livraisons interdites après 22h en Essonne

Le préfet de l’Essonne Eric Jalon a pris un arrêté ce vendredi 6 novembre afin d’interdire la vente à emporter et la livraison pour les établissements de type N, soit les restaurants et débit de boisson, de 22h le soir jusqu’à 6h du matin.

Cet arrêté préfectoral fait suite à la même décision prise pour le territoire de la ville de Paris par la préfecture de Police. « Les services de police ont constaté, particulièrement en soirée et pendant la nuit, des déplacements et des regroupements de personnes (livreurs, clients…) dans et aux abords de ces établissements », indiquait la préfecture de Police quant à sa décision pour la capitale.

Un constat qui peut également s’appliquer en Essonne, particulièrement dans les plus grandes villes. La préfecture de Police constatait également que « la vente à emporter de boissons alcooliques, notamment par des épiceries de nuit, est susceptible de favoriser des regroupements nocturnes, sans respect des gestes barrières, sur la voie publique voire dans la sphère privée ».