L’association pour la santé au travail en Essonne a joué son rôle

L’association pour la santé au travail en Essonne (ASTE) s’est beaucoup investie depuis le début du confinement afin de poursuivre ses missions.

Confinement, télétravail, urgence… Les contraintes étaient nombreuses mais, en Essonne, l’ASTE a répondu présent. Il a cependant fallu innover pour accompagner les entreprises adhérentes à distance.

Permanence médicale pour les visites urgentes, comme les visites de pré-reprise, reprise et d’embauche des secteurs d’activités essentiels, ont pu être assurées en téléconsultation quand cela était possible.

Des visites en présentiel ont également eu lieu dans le strict respect du protocole sanitaire. « Une réponse a été apportée à 100% des demandes par les équipes administratives et médicales sur le terrain ou en télétravail », souligne Bernard Bouley, président de l’ASTE.

Ce mardi 16 juin, le député Franck Marlin est venu au centre d’Etampes saluer le travail de l’ASTE et de ses salariés, qu’ils soient médecins, infirmiers ou agents administratifs. L’occasion également d’évoquer le rôle d’accompagnement des entreprises et notamment des TPE pour assurer une reprise du travail en toute sécurité via la mise à jour de leur document unique