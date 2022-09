Le CNR « achève de déconsidérer la représentation nationale » estime la sénatrice Laure Darcos

Demain, jeudi 8 septembre, c’est à Marcoussis que le président de la République Emmanuel Macron lancera le Conseil national de la refondation. Ce CNR, dont le sigle évoque le Conseil national de la résistance durant l’occupation nazi de 1940 à 1945.

A l’instar du président du Sénat Gérard Larcher, qui a récusé cette initiative et annoncé qu’il ne participerait pas à son lancement ce jeudi 8 septembre, de nombreux parlementaires et élus locaux s’y opposent également fermement. C’est le cas de la sénatrice de l’Essonne Laure Darcos.

Laure Darcos voit dans cette initiative un artifice du Président, une sorte de voile qui doit cacher l’absence de perspective pour son second quinquennat. « Le président de la République souhaite redonner une perspective à sa politique en lançant, sur le modèle de ce qui se fit à la Libération, un Conseil National de la Refondation pour « travailler sur les chantiers prioritaires du quinquennat ». Il en fut de même après la crise des gilets jaunes, de décembre 2018 à avril 2019, mobilisant plus de 10 000 réunions locales. Ce qui en est résulté est mince et déjà oublié. Et, concrètement, que reste-t-il aussi de la Consultation Citoyenne pour le Climat ? », s’interroge-t-elle.

« Un déni de démocratie »