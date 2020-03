Le Conseil départemental de l’Essonne se prépare au confinement total

Face à la pandémie du Coronavirus COVID-19, le Conseil départemental de l’Essonne se prépare à prendre des mesures drastiques.

Ainsi, le président François Durovray annonce ce soir des préparatifs de confinement total pour la sécurité des agents et des usagers.

« Face à cette situation inédite, l’adaptation est la règle. Dans ce contexte, la mission de service public départementale demeure une priorité pour aider les Essonniens à traverser cette période particulièrement difficile. En lien avec les autorités préfectorales, j’ai pris un certain nombre de mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie et à préserver la santé publique des agents et des usagers.

J’ai ainsi décidé :

– le maintien du service public pour les métiers et activités essentiels à l’intérêt du pays et aux populations,

– l’application du Plan de continuité de l’activité qui définit le maintien des activités essentielles et des urgences (Protection de l’enfance, Protection maternelle et infantile, missions essentielles concernant les personnes âgées et en situation de handicap, accueil dans les collèges des enfants des personnels gérant la crise sanitaire, sécurité du réseau routier, maintenance des bâtiments et des systèmes d’information),

– la mise en place d’un dispositif de télétravail dès lors que les activités le permettent,

– la fermeture des lieux recevant du public non essentiels.

Faire Essonne, c’est aussi vous accompagner dans ces moments troublés. »